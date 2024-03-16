Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Yetişen Sporcu Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Yetişen Sporcu Şampiyon Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Kır Çiçekleri\' Projesiyle Yetişen Sporcu Şampiyon Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.

16.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4 yıl önce başlatılan, özellikle de kırsal kesimlerde yaşayan yetenekli kız çocuklarının seçildiği 'Kır Çiçekleri Kız Sporcu Yetiştirme Projesi' bünyesindeki sporcular, katıldıkları organizasyonlarda derece almaya devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla 23-25 Şubat arasında düzenlenen Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında mücadele eden Tek, yaptığı 5 maçı rakipleri karşısında üstünlük sağlayarak kazandı. 'Kır Çiçeği' Tek, aldığı bu şampiyonlukla nisan ayında yapılacak Türkiye Okullar Arası Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Proje ile ortaokul çağındaki kız çocuklarının altyapıdan yetiştirilerek, geleceğin başarılı kadın sporcuları arasında yer almasının hedeflendiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Yetişen Sporcu Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
01:25 Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine “Bana oy verin“ çağrısında bulundu Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine "Bana oy verin" çağrısında bulundu
13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar’ın eşiyle birbirine girdi Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:41 Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu Erzincan'da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 13:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Yetişen Sporcu Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement