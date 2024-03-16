Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Kır Çiçekleri\' Projesiyle Yetişen Sporcu Şampiyon Oldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4 yıl önce başlatılan, özellikle de kırsal kesimlerde yaşayan yetenekli kız çocuklarının seçildiği 'Kır Çiçekleri Kız Sporcu Yetiştirme Projesi' bünyesindeki sporcular, katıldıkları organizasyonlarda derece almaya devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla 23-25 Şubat arasında düzenlenen Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında mücadele eden Tek, yaptığı 5 maçı rakipleri karşısında üstünlük sağlayarak kazandı. 'Kır Çiçeği' Tek, aldığı bu şampiyonlukla nisan ayında yapılacak Türkiye Okullar Arası Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.

Proje ile ortaokul çağındaki kız çocuklarının altyapıdan yetiştirilerek, geleceğin başarılı kadın sporcuları arasında yer almasının hedeflendiği bildirildi. - MERSİN