Mersin Büyükşehir Belediyesi takımları galibiyetleriyle sevindiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol, Hentbol ve Voleybol Takımları aldıkları galibiyetlerle yüzleri güldürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MSK Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 6'ncı haftasında Ankara DSİ Spor Salonu'nda BOTAŞ Gelişim ile karşılaştı. MSK Kadın Basketbol Ekibi, maç fazlası ile lider durumundaki rakibini 55-52 yenerek Mersin'e galibiyetle döndü. Ekip, bu galibiyetle BOTAŞ Gelişim Kadın Basketbol Takımı ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

MSK Kadın Hentbol, Aksaray'dan galip döndü

Ligin 8'inci haftasında Aksaray Belediye Spor Kulübü ile Aksaray'da gerçekleştirdiği karşılaşmayı 23-16 kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 12 puan ile 1. Lig Kadınlar A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Maç sonrasında açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, "Sporcularımız iyi konsantre oldukları zaman iyi top oynuyorlar. Tüm sporcularımı aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi.

MSK Kadın Voleybol Takımı da galibiyet serisini sürdürdü

Sigortashop Kadınlar 1. Ligi'nin 7'nci haftasında Mert Kaan Sigorta Voleybol Takımını konuk eden MSK Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Son üç haftada iç sahada gerçekleştirdiği karşılaşmalardan galip ayrılan MSK Kadın Voleybol Takımı, 4 set süren Mert Kaan Sigorta Voleybol Takımı karşılaşmasından galip ayrıldı. - MERSİN