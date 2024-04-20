Mersin\'de Avrupa Gençler Triatlon Kupası Gerçekleştirildi

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Bulanık Bilican Spor'u 11-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Bulanık Bilican Spor Kadın Futbol Takımı'nı 11-0 mağlup ederek 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ağrı ekibi, ligdeki 9. maçında 7. galibiyetini elde ederek puanını yaparak 2. sıraya yükseldi. Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, takımın başarısından dolayı mutlu olduklarını belirtti ve oyuncular da 2. Lig hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.