Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Açıldı - Son Dakika
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Spor

Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Açıldı

Mersin\'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Açıldı

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

31.10.2024 14:21
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MERSİN'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle organize edilen şampiyonanın açılış töreni, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapıldı. 11 farklı ülkeden 50'ye yakın sporcunun katıldığı törende, takımlar resmi geçit yaparak alandaki yerini aldı.

Açılış törenine katılan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bocce diğer spor branşları içerisinde ilginin ve organizasyon sayısının giderek arttığı bir branştır. Bu bağlamda kentimizde birçok branşta olduğu gibi Bocce'de de merkez olma yolunda ilerliyor. Bocce branşında yaklaşık 2 bin lisanslı sporcumuz var. Bu sayı da uyguladığımız projeler, yaptığımız çalışmalarla giderek artıyor. Bunlardan birisi, 'Her Ay Bir Branş' tanıtımı projesi. Bu projeyle bütün branşların ilimiz genelinde her noktada tanıtımını yapma gayreti içerisindeyiz. Biz tanıtım yaptıkça da bütün branşlara yeni sporcular kazandırıyoruz. Yeni lisanslı sporcularımız oluyor. Bu sayede lisanslı sporcu sayımızı daha da artırıyoruz. Ülkemiz dahil 11 ülkeden gelen sporcularımıza yarışmalarda başarılar diliyorum. Güzel müsabakalar gerçekleştirmelerini temenni ediyorum. Elbette her müsabakanın dereceye girenleri olacaktır. 100 civarında sporcu burada yarışacak. Hepiniz başarılı sporcularsınız. İnşallah beklentileriniz doğrultusunda bu yarışmalar gerçekleşir. Bu vesileyle de buralara gelmişken ülkemizin en nadide köşelerinden birisi olan Mersinimizi de tanıma imkanınız olacaktır. Yarışmalara katılan bütün takımlara, sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Bocce Şampiyonası'na katılan sporcu, antrenör ve hakemler ile hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Açıldı - Son Dakika

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