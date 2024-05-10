Mersin'de Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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Mersin'de Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek

Mersin\'de Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Ayak Tenis Federasyonu iş birliğiyle 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenleyecek.

10.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:42
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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Ayak Tenis Federasyonu iş birliğiyle 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenleyecek.

Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 19 Mayıs Ayak Tenisi Turnuvası heyecanı başlıyor. Turnuvada yer alan 16 takım, 3 as ve 2 yedek oyuncudan oluşan kadrolarıyla, turnuva süresince rekabet dolu karşılaşmalarda mücadele edecek.16-19 Mayıs tarihleri arasında Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri'nde düzenlenecek turnuvada, birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhuna ve önemine yakışan bir etkinlik olacak. Bu tür etkinliklerle gençlerimize spor sevgisini aşılayarak, sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmeye devam ediyoruz. Yenişehir'de mücadele edecek olan gençlerimiz ülkemizi ulusal finallerde temsil etme fırsatı kazanacak. Turnuvada yarışacak tüm takımlara başarılar diliyor, herkesi bu heyecan dolu turnuvaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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