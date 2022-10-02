Genç erkekler genel tasnifte Volkan Arda Hamarat, yer aletinde Uzay Gökgöz, kulplu beygirde Deniz Şen , halka aletinde ve barfikste Altan Doğan, atlama masası ve paralel aletinde Metehan Kartın birinciliği elde etti.

Organizasyonda yıldız erkekler genel tasnif finali ile yer aleti, kulplu beygir, paralel aleti ve barfikste Niki Berk Kaya, halka aleti ve atlama masasında Deniz Şükrüoğlu birinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sona erdi - Son Dakika

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