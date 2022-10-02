Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sona erdi - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sona erdi

02.10.2022 21:28
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sona erdi

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonda, sporcular kategorilerinde alet finallerinde jüriden en yüksek puanı almak için performanslarını sergiledi.

Organizasyonda yıldız erkekler genel tasnif finali ile yer aleti, kulplu beygir, paralel aleti ve barfikste Niki Berk Kaya, halka aleti ve atlama masasında Deniz Şükrüoğlu birinci oldu.

Genç erkekler genel tasnifte Volkan Arda Hamarat, yer aletinde Uzay Gökgöz, kulplu beygirde Deniz Şen, halka aletinde ve barfikste Altan Doğan, atlama masası ve paralel aletinde Metehan Kartın birinciliği elde etti.

Büyük erkekler genel tasnifte Yunus Emre Gündoğdu, yer aletinde Mehmet Ayberk Koşak, kulplu beygirde Onur Çelik, halka aletinde İbrahim Çolak, paralel aletinde Hasan Bulut, barfikste Adem Asil birinci sırada yer aldı.

Genç-büyük kadınlar atlama masası ve yer aletinde Atiye Berra Karademir, asimetrik paralelde Ceren Biner, denge aletinde Sevgi Seda Kayışoğlu organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Mersin'de sona erdi - Son Dakika

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