Mersin'de Engelliler Gençlik Oyunları Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Engelliler Gençlik Oyunları Hazırlıkları Devam Ediyor

Mersin\'de Engelliler Gençlik Oyunları Hazırlıkları Devam Ediyor
16.06.2026 11:27
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Mersin, 500'den fazla sporcuyla Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Mersin'de 5 kıta ve 28 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin (TMPK) uluslararası adaylık çalışmaları sonucunda Mersin'in ev sahipliğinde organize edilmesi kararlaştırılan oyunların hazırlıkları, müsabakaların yapılacağı Akdeniz ilçesindeki bir otel ile Mersin Tenis Kompleksi'nde sürüyor.

Oyunlar; para badminton, para dans ve tekerlekli sandalye eskrim branşlarında 18-22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ABD, Almanya, Arjantin, Belarus, Brezilya, Çekya, Çin, Fransa, Gürcistan, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Irak, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Moldova, Özbekistan, Portekiz, Rusya, Tayland, Tayvan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan'dan 500'ü aşkın katılımcı yer alacak.

TMPK Genel Sekreteri Serkan Baltacı, AA muhabirine, Mersin'in 2013 Akdeniz Oyunları sayesinde çok sayıda önemli spor tesisine sahip olduğunu söyledi.

Kentin geçen sene Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Baltacı, Mersin'in son yıllarda çoklu spor branşlarının adresi haline geldiğini belirtti.

Paralimpik oyunlarına giden yol

Baltacı, Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nın, sporcuların geleceği için önem taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu defa artık yönümüzü biraz daha 2028'e (Los Angeles Paralimpik Oyunları) ve 2032'ye (Brisbane Paralimpik Oyunları) doğru çeviriyoruz. Ev sahipliği yaptığımız Gençlik Oyunları ile 2028'de dünyadaki tüm sporculardan potansiyel kadro adayları olan, kendi milli formalarını giyecek sporcuların heyecanına ortak olacağız. Hem 2028 hem de 2032 için burada ter dökecekler. 5 kıtadan katılımcı olacak, bu bizim için çok anlamlı."

Organizasyonda 3 branşta müsabakaların oynanacağını belirten Baltacı, şunları kaydetti:

"Burada paralimpik yaz programına girmeye aday bir branşımız var, para dans. Dünyada gerçekten çok popüler. Para dans bu yönüyle bizim için para sporların en estetik hali. Para badmintonda da Türkiye olarak yükselen bir ivmemiz var. Bu noktada 2028 ve 2032'ye daha fazla sporcuyla gitme hedefimiz var. Bir diğer branşımız ise para fencing (tekerlekli sandalye eskrim). Para fencing burada en yüksek katılımlı branşımız olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'de Engelliler Gençlik Oyunları Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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