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Mersin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtuluş Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Mersin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtuluş Kupası'nı kazandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Turnuvada 28 kurumun mücadele ettiği final müsabakasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvanın dostluk ve centilmenlik açısından önemine vurgu yaparak, dereceye giren takımları tebrik etti.

Mersin\'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtuluş Kupası\'nı kazandı
05.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin bu yıl 15'incisini düzenlediği "Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın" şampiyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ve kent genelinden 28 kurumun mücadele ettiği turnuvanın final müsabakasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumunda gerçekleşen karşılaşmada sporcular sahaya, "Mersin'de İrade, Kuvayi Milliye izinde" yazılı pankartla çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nı 3-1 mağlup eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü turnuvayı şampiyon tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şampiyon olarak tamamladığı turnuvada, turnuva ikinciliğini Cumhuriyet Başsavcılığı, üçüncülüğünü İl Emniyet Müdürlüğü ve dördüncülüğünü ile Mersin Şehir Hastanesi elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi

Bugüne kadar 58 maçın oynandığı turnuva, ödül töreni ile taçlandı. 3.'lük, 4.'lük ve final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlenirken, şampiyon olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ve dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri takdim edildi. Turnuvada ayrıca gol kralı, en iyi kaleci, en iyi kenar yöneticisi, en centilmen takım ile hakemlere ve yardımcı hakemlere, katkı sunan ve katılan tüm kurumlara da protokol üyeleri tarafından plaket verildi. Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Başkan Yılmaz: "Her şeyden önemlisi dostluk ve centilmenlik"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleneksel olarak düzenledikleri turnuvanın kurumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük katkı sunduğuna dikkat çekti. Müsabakaların fair-play çerçevesinde tamamlandığını belirterek, dereceye giren takımları tebrik eden Başkan Yılmaz, "Spor, dostluk ve kardeşliktir. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair-play ölçüsünde centilmence bir mücadele vermektir. Bu turnuvayla kurumlar arası diyalogun ve dostlukların daha da artığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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