Mersin\'de \'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları\' Tamamlandı

Spor

Mersin'de 2 gün süren 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları' tamamlandı.

Mersin Rota Yelken Kulübü tarafından organize edilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile düzenlediği 'IOM Sınıfı Ulusal Model Bot Yarışları' yapıldı. Babil Cumhuriyet Merkezi sahilinde 2 gün süren yarışlar, Mersin'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Ankara'dan 8 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. İlk gün rüzgarın düşük ve zaman zaman durması sebebiyle 6 yarış yapılırken, ikinci gün rüzgarın daha da hızlanması sayesinde 14 yarış yapıldı. Toplam 20 mücadelenin gerçekleştiği yarışta, dereceye giren ilk 3 sporcuya ödülleri takdim edildi. Yarışlarda Savaş Korkmaz birinci, Hasan Güven ikinci, Yiğit Özaslan üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediyesinin Babil Su Sporları Merkezi gibi bir tesisi hayata geçirmesinin, su sporlarının yaygınlaştırılması için önemli olduğunu belirten Mersin Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez," Böyle bir tesis Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bu tesis Mersin'e ve özellikle Doğu Akdeniz'e, yelken ve su sporları alanında hiç beklenmedik bir şekilde çıta yükseltmesine yol açacak harika bir düşünüş" dedi.

Yarış hakkında da bilgi veren Sönmez,"Bu yarışlarda, uluslararası bir metrelik dizayn edilmiş uzaktan kumandalı tekne kullanıyorsunuz. Bu da fiilen yelken yapamayanların doğa şartlarını, rüzgarı, dalgayı, akıntıyı kullanarak teknesini yönetmesi anlamına geliyor. Diğer yarışlara göre biraz daha zor, çünkü ufak bir tekneyi yönetiyorsunuz. 2 gün boyunca toplam 20 yarış yapıldı. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'den toplam 8 sporcu katıldı" diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu'nda Milli Hakem Sevinç Tuncalı Emek ise 2 gün süren yarışlarda ilk gün rüzgarın az olması sebebiyle 6, ikinci gün ise yarışların yapılması için şartlarının daha sağlıklı olması sebebiyle 14 yarış yaptıklarını kaydetti. - MERSİN