Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 'Kadınlar Günü Tenis Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan'ın öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen tenis turnuvası tamamlandı. Turnuvada, 14 kategoride 350 sporcu mücadele etti.
Vali Pehlivan, Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, sporun insan yaşamındaki yeri ve önemini vurguladı. Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen tenis turnuvasına katılan sporcuları tebrik eden Pehlivan, turnuvanın yapılmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti. Vali Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları sayesinde spor altyapısı güçlü olan ve sahip olduğu tesislerde giderek artan ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bir spor şehri olan Mersin'de her geçen gün daha fazla spor faaliyeti yapılarak, daha fazla çocuğumuz ve gencimiz, her yaşta vatandaşımız sporla tanışmaya devam edecektir" dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Başkanı Nurcan Avcıbaşı, turnuvaya öncülük eden Yıldız Pehlivan'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Vali Pehlivan ve eşi Yılıdız Pehlivan'ın turnuvada dereceye giren sporculara ödül ve kupalarını takdim ettiği törene, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, kamu kurumları ve STK temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Mersin'de düzenlenen Kadınlar Günü Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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