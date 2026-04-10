Mersin'de Muaythai Şampiyonası Devam Ediyor

Mersin'de düzenlenen Celal Er 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası devam ediyor.

Edip Buran Spor Salonu'nda 380 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular eleme müsabakalarına mücadele sergiliyor.

Organizasyonda sporcular, 12 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek finallere katılmak için ter döküyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine, Mersin'de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Çok başarılı sporcuların şampiyonada yarıştığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Burada sporcular milli takıma girmek için yarışıyor. Elit sporcular performans gösteriyor. Müsabakalar çok çekişmeli, kıran kırana geçiyor. Elit kategorisinde ilk 4, 23 yaş altı kategorisinde ise ilk 2 süper lige alınıyor. Şampiyonlar ayrıca direkt dünya şampiyonasına gidecek. Yani burada ülkemizin en iyi milli takımı oluşacak."

Şampiyonanın hayatını kaybeden Celal Er adına düzenlendiğini anımsatan Yıldız, Er'in muaythai sporuna önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Şampiyona, 12 Nisan Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.