Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. İki takım taraftarlarının karışık şekilde maç izlediği görülürken maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar dikkat çeken bir protestoya imza attı.
Başlama düdüğüyle birlikte tüm stat Fenerbahçe yönetimini protesto etti. Ali Koç ve mevcut yönetimini eleştiren taraftarlar, ''Ali Koç istifa'' tezahüratlarını uzun süre sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin Youssef En-Neysri ile attığı golün ardından taraftarlar istifa seslerini daha da artırarak yönetime tepkisine devam etti.
Son Dakika › Spor › Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti - Son Dakika
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