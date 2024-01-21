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Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası başladı

Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası, 20 ilden 134 sporcuyla başladı. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, Türk boccesinin seçkin bir yere sahip olduğunu belirtti. Şampiyona, 24 Ocak'ta sona erecek.

Mersin\'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası başladı
21.01.2024 - 16:47,
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen şampiyonaya 20 ilden 134 sporcu katıldı.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, açılış töreninde, kentin spor şehri olması konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir de Mersin'in ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini anlattı.

TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ise kentte bu yıl dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Türk boccesi olarak seçkin bir yere sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona gelen sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, organizasyonun başlama atışını yaptı.

Kadın ve erkeklerde hem bireysel hem de takım halinde karşılaşmaların yapılacağı Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası, 24 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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