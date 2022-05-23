Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti - Son Dakika
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Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti

23.05.2022 15:59
Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti

İçel İdmanyurdu-Fethiyespor play-off final maçı için Mersin'den binlerce taraftar Ankara'ya gitti.

İçel İdmanyurdu- Fethiyespor play-off final maçı için Mersin'den binlerce taraftar Ankara'ya gitti.

Play-off'un final maçı bugün Ankara'da İçel İdmanyurdu-Fethiyespor arasında oynanacak. Mersin'de de hem büyükşehir belediyesi hemde ilçe belediyeleri taraftarların maçı izlemesi için otobüsler kaldırdı. Merkez Toroslar ve Mezitli ilçe belediyeleri tarafından kaldırılan otobüslerle, binlerce taraftar Ankara'ya gitti.

İçel İdmanyurdu'nun kazanacağına dair hiçbir kuşkusunun olmadığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Taraftarlarımızı, türkülerle, halaylarla uğurladık. İnanıyorum ki galip gelecekler. Ben oyuncularımızın maçı 1-0 alarak şampiyon olacağını öngördüm. Umarım sağlıklı şekilde şampiyonluk kupasıyla dönerler. Bu coşkuyu tüm Türkiye'ye yayarlar ve İçel İdman Yurdumuz hak ettiği yerde olurlar diyorum. Ayrıca takımına destek olmak amacıyla Ankara'ya giden taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise İçel İdmanyurdu'nun kentin bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Toroslar Belediyesi olarak İçel İdmanyurdu taraftarımıza Ankara'da yapılacak müsabaka için otobüs ve maç bileti desteğinde bulunduk. Şampiyonluk yolunda hep birlikte takımımızın yanında olacağız. İçel İdmanyurdumuzun play-off final maçını kazanarak 2. Lig'e yükseleceğine yürekten inanıyoruz. Kulüp Başkanımız Metin Saltık'a, değerli yönetimine ve takımımıza başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti
Mersin'den Ankara'ya binlerce taraftar gitti
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Kaynak: İHA

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