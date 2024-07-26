Mersin'e Babil Su Sporları Merkezi - Son Dakika
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Mersin'e Babil Su Sporları Merkezi

Mersin\'e Babil Su Sporları Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Babil Su Sporları Merkezi, Mersinlilere Akdeniz bölgesinin en güzel denizinde spor yapma imkanı sunuyor.

26.07.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Babil Su Sporları Merkezi, Mersinlilere Akdeniz bölgesinin en güzel denizinde spor yapma imkanı sunuyor. Sporun denizle buluştuğu merkezde, vatandaşlar kano, kürek, yelken ve SUP sporlarını yapabiliyor.

Mezitli ilçesinde 340 metrekarelik alana inşa edilen ve nisan ayında hizmete açılan Babil Su Sporları Merkezi, biri kano-kürek için diğeri ise yelkenliler için olmak üzere 2 ayrı binadan oluşuyor. Binada depo, kadın ve erkek soyunma odaları ile duşlar yer alıyor. Kentin spor için en uygun noktalarından birinde hizmet veren merkezde 7-14 yaş optimist yelken, 14-18 yaş laser yelken, 18 yaş üzeri kano, 16 yaş üzeri SUP dersleri veriliyor.

Başkan Seçer, sabah sporunu merkezde yaptı

Babil Su Sporları Merkezi'nin kente kazandırılmasına öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenli olarak gerçekleştirdiği sabah sporunu bu kez merkezde kürekle yaptı. Sabahın erken saatlerinde kürek çeken Seçer, tüm Mersinlileri su sporları yapmak için merkeze davet etti. Merkezde spor faaliyetlerinin sabah erken saatlerde başladığını belirten Seçer, "İki ayrı üniteden oluşan, içerisinde soyunma odaları, malzemelerin konulduğu depolar ve açık alanların olduğu çok güzel bir su sporları merkezini belediyemiz faaliyete aldı. Burada kano, kürek, yelken ve SUP branşlarında kurslarımız var. Burada 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızı su sporları yapmaya davet ediyorum. Kano, kürek, yelken, SUP branşlarında hocalarımızdan ders alabilirler. Mersinlileri sporun denizle buluştuğu noktaya; Babil'e bekliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'e Babil Su Sporları Merkezi - Son Dakika

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