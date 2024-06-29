Mersin Erdemli\'de Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Mersin Erdemli'de düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası'nda, tribünleri her yıl olduğu gibi bu senede futbol meraklısı kadın ve gençler doldurdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde köy ve mahallelelerin katılımıyla bu yıl 19.'su düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası 48 takım ve 1250 sporcunun katılımıyla başladı. Kaymakamlık, Erdemli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada her yıl olduğu gibi bu yılda tribünleri futbol meraklısı kadın ve gençler doldurdu. Vatandaşların tribünlerin yanı sıra kamyon kasası ve tepe yamaçlarından da izlediği turnuvanın başlama vuruşunu Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu yaptı.

Bu tür turnuvaları her zaman desteklediklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "48 takım 1250 sporcu kardeşimizin katıldığı turnuvayı başlatıyoruz. Erdemlimize hayırlı olsun. Görüldüğü üzere tribünde kadın ve gençlerimizin, vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Gençlerimizin bu tür sportif aktivitelerini Erdemli Belediyesi olarak destekliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir turnuva olur" dedi.

Erdemli Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin ise, "Turnuvamızda önceliğimiz mahalleler arasında kaynaşma, dostluğu kardeşliği pekiştirmek. Sporun birleştirici gücünü yaymak. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde sporla bu birlik ve beraberliği devam ettirmektir" diye konuştu.

Kadın izleyiciler ise öğleden önce tarlalarda çalıştıklarını öğleden sonra ise maç izlemeye geldiklerini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuvanın ilk maçında Koramşalıspor, Köserellispor'u 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. 48 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu ise 124 maç sonunda belli olacak. - MERSİN