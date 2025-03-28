Mersin, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Mersin, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Mersin, Fenerbahçe\'ye Hazırlanıyor

Mersin Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe'yi yenmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz dedi.

28.03.2025 13:31
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Mersin Spor Kulübü Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe maçıyla alakalı yaptığı açıklamada, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında MSK, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mersin ekibi, bu maçın hazırlıklarını Başantrenör Can Sevim gözetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürdürdü. Geçen hafta elde edilen Galatasaray galibiyetinin ardından morallerin yüksek olduğu, takımda yeni hedefin Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmek olduğu belirtildi.

Can Sevim: "Kolay bir maç olmayacak"

Takımın motivasyonunun iyi durumda olduğunu belirten Başantrenör Can Sevim, rakipleri karşısında ellerinden geleni yapıp Mersin'e galibiyet ile dönmeyi planladıklarını söyledi. Galatasaray karşısında alınan galibiyetin takımın sıralamadaki yeri adına önemli olduğunu ifade eden Sevim, Fenerbahçe maçının da kolay olmayacağını dile getirerek, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, EuroLig'de belki en formda olan takımlardan birisi. Ama hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maça kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Emre Tanışan: "Umarım Mersin'e galibiyetle döneriz"

Basketbolculardan Emre Tanışan da takımın iyi bir grafik yakaladığını belirterek, "Fenerbahçe deplasmanı her takım için olduğu gibi bizim için de zor olacak. Çok formdalar, iyi bir sezon geçiriyorlar ama biz de çıkışta olan bir takımız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz şekilde Mersin'e galibiyetle döneriz" diye konuştu.

Kartal Özmızrak: "Rakibimiz formda ama biz de iyi durumdayız"

Oyunculardan Kartal Özmızrak ise geçen hafta Galatasaray gibi Avrupa'da çeyrek finale kalmış bir takımı yenmelerinin önemli bir başarı olduğunu kaydederek, "Fenerbahçe de şu an Avrupa'nın en formda takımlarından biri ama biz de iyi durumdayız. Deplasmanda ne kadar zor bir takım olduklarını biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika

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