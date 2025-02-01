Mersin, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Spor

Mersin, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi

ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-57 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

01.02.2025 20:46
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kaan Büyükçil, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 3, Gökşen Fitik 6, Fraser 18, Li 8, Zandalasini 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 5, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 22, Pelin Derya Bilgiç 6, Carleton 7, Araujo 7, Rupert 11, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 4

1. Periyot: 13-16

Devre: 28-36

3. Periyot: 42-44

Beş faulle çıkan: 39.36 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-57 yendi.

Bu sonuçla konuk ekip, 12. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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