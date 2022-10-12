Mersin haber... Akdeniz Belediyesinden amatör kulüplere 317 bin 500 TL destek - Son Dakika
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Mersin haber... Akdeniz Belediyesinden amatör kulüplere 317 bin 500 TL destek

12.10.2022 16:39
Mersin haber... Akdeniz Belediyesinden amatör kulüplere 317 bin 500 TL destek

Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, aralarında futbol ve salon sporlarının bulunduğu 17 farklı dalda mücadele veren 61 amatör spor kulübüne 317 bin 500 TL nakdi destek sağlandı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, aralarında futbol ve salon sporlarının bulunduğu 17 farklı dalda mücadele veren 61 amatör spor kulübüne 317 bin 500 TL nakdi destek sağlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye konferans salonunda, amatör spor kulüplerine yönelik nakdi destek töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş, kulüp yöneticileri, teknik adamlar ve futbol, basketbol, voleybol, kick boks, muay thai ve satranç gibi farklı branşlardan sporcular katıldı. Törende konuşan ASKF Başkanı Mithat Ertaş, amatör spora sağladığı destek nedeniyle federasyon adına Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Bu törenin, amatör spor haftasına denk gelmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Akdeniz Belediyemizin sağladığı desteğin bu yıl 3'üncüsünü alıyoruz. Geçmişte sporla uğraşan Başkanımızın duyarlılığıyla bu yardımlar artarak devam ediyor. Akdeniz Belediyesi, ulaşım konusunda da kulüplerimize destek veriyor. Ayrıca bu yıl çok güzel spor tesisleri de kazandık. Amatör lig, bir sevda, bir gönül işidir. Akdeniz Belediyemiz, amatör kümede çok yükümüzü çekiyor. Şahsım, federasyonumuz, sporcularımız adına Sayın Başkanımız ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Nakdi destek vermeye başlayan ilk belediyeyiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise Mersin'de amatör spor kulüplerine nakdi destek vermeye başlayan ilk belediye olduklarının altını çizerek, bu desteği her yıl arttırdıklarına dikkat çekti. Gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik projelere özel önem verdiklerini vurgulayan Gültak, başlattıkları değişimle Akdeniz'in artık terör veya uyuşturucuyla değil, spor, sanat ve kültürle anılan bir ilçe olduğunu ifade etti. Gültak. başlattıkları atılımlarla Seyfi Ali Türkoğlu, Karacailyas, Kazanlı ve Çay mahallerinde bulunan sahaları baştan sona yenilediklerini, Karaduvar ve Bağlarbaşı'na yeni sahalar kazandıracaklarını belirtti. Akdeniz'in, artık sporla anılan bir ilçe olduğunu ifade eden Gültak, "Terör ve uyuşturucu ile mücadele etmenin en etkili yollarından birisi de spordur; kültürel ve sanatsal faaliyetlerdir. Bugün kulübümüzde, kick boks ve muay thai dallarında, kızlar ve erkeklerde dünya birincileri çıkıyor. Eğitim desteğimiz sayesinde de gençlerimiz ülke çapında dereceler elde ederek hayal ettikleri üniversiteleri kazanıyor. Bu sene yaz spor okulumuzda bin 500 çocuğumuz eğitim aldı. Spora ve eğitime verdiğimiz destekler sayesinde Akdeniz'de başarı hikayeleri çoğaldı. Zor şartlara rağmen büyük işler başaran amatör kulüp başkanları ve hocalarımıza da teşekkür ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ağır borç yüküne rağmen 61 kulübümüze toplam 317 bin TL destek sunuyoruz"

Akdeniz'de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri sayısının 3 yılı içinde 31'den 61'e çıktığına da işaret eden Gültak, "Hem nakdi yardım yapmamız hem yardımı diğer belediyelere göre bir tık fazla yapmamızdan dolayı, başka ilçelerde olan kulüpler, ikametlerini Akdeniz ilçemize kaydırıyor. Tabi kulüplerimize sağladığımız saha, tesis ve ulaşım yardımının da bundan payı var. Elbette bu durum, diğer merkez ilçelerden farkımızı da ortaya koyuyor. Sadece futbol veya basketbol değil, diğer spor dallarına da destek vermeye de başladık. Mersin Merkez'de en ağır borç ve faiz yüküne sahip, malvarlığı en az olan belediyeyiz. Bu kadar imkansızlığa rağmen bu desteği amatör sporcularımıza sağlıyoruz. Nihayetinde bugün 61 amatör spor kulübümüze 317 bin 500 TL nakdi destek dağıtacağız" şeklinde konuştu.

Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş'ın, amatör spora ve sporculara sunduğu destek nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a plaket takdim etmesinden sonra, kulüp yöneticilerine nakdi hediye çekleri verildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin haber... Akdeniz Belediyesinden amatör kulüplere 317 bin 500 TL destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haber... Akdeniz Belediyesinden amatör kulüplere 317 bin 500 TL destek - Son Dakika
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