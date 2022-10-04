TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta hiç galibiyet elde edemeyerek 3 puanla düşme hattında kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmaya ev sahibi takım taraftarları cezaları nedeniyle giremeyecek. Galip gelerek çıkış yakalamak isteyen Nazilli'de yönetim, toplantı yaparak hafta sonu iç sahadaki Ankaraspor mağlubiyeti sonrası kadro dışı bırakılan Mert Er , Gökhan Göksu ve Anıl'ı affetti. Af talebinin takım kaptanlarından geldiği açıklandı. Nazilli yönetimi, kulübün PFDK'dan A takım kadrosunda kaleci antrenörü bulunmadığı için 100 bin TL ceza alması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulduğunu duyurup, ceza kararı değişmezse olayda sorumlulugu bulunanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin haber... Nazilli 3 puan için Tarsus'ta - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.