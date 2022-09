Mersin haberi | Tarsus İdman Yurdu: 2-1

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Sait Tuzcu, Burak Celep , Oğuzhan Yiğit KarpuzMENEMEN FK: Zülküf Özer - Bedirhan Altunbaş (Dk. 81 Oğuzhan Aydoğan ), Oğuzhan Açıl, Ömer Şahbaş, Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu , Emre Keskin (Dk. 89 Murat Yılmaz ), Atalay Gürel, Muhammed Enes Yılmaz (Dk.71 Seçkin Getbay), Ziya Alkurt (Dk. 81 Oktay Kancı), Ali Özgün (Dk. 89 Mahmut Bilir)TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Demircan - Sefa Durmuş, Volkan Atlınsoy, Fatih Selimhan Solmaz, Gökhan Meral , Cengiz Ötkün (Dk. 68 Oğuzhan Kayar ), Alperen Pak (Dk. 85 Abdussamed Karnuçu ), Azad Filiz, Uğur Utlu (Dk.67 Artun Akçakın ), Halil İbrahim Tuna (Dk.29 Yılmaz Can Taşkıran), Taha BalcıGOLLER: Dk. 47 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 60 Ali Özgün (Menemen FK), Dk. 37 Taha Balcı ( Tarsus İdman Yurdu)SARI KARTLAR: Emre Keskin, Seçkin Getbay (Menemen FK), Fatih Selimhan Solmaz, Cengiz Ötkün, Oğuzhan Kayar, Artun Akçakın, Volkan Altunsoy (Tarsus İdman Yurdu)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Menemen FK, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu Ferhat Çulcuoğlu ve Ali Özgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.15'inci dakikada sağ kanattan Halil İbrahim Tuna ceza sahası içerisine girdi, yerden pasını Taha Balcı ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda savunma araya girerken, seken topa Cengiz Ötkün gelişine vurdu meşin yuvarlak üstten auta gitti.18'inci dakikada ani gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında Sefa Durmuş sağdan içeri kesti, ön direğe hamle yapan Taha Balcı'nın kafasında meşin yuvarlak yandan auta çıktı.34'üncü dakikada Emre Keskin ile hızlı hücüma çıkan Menemen FK'da Bedirhan Altunbaş sağ kanattan içeri ortaladı, arka direkte müsait pozisyonda Ziya Alkurt'un kafasında top üstten auta gitti.37'nci dakikada Cengiz Ötkün sağdan ortaladı, Taha Balcı'nın kafa vuruşu savunmaya çarptı, bu oyuncu önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.39'uncu dakikada soldan Sefa Durmuş içeri ortaladı, Yılmaz Can Taşkıran'ın kafa vuruşunda kaleci Zülküf Özer topu kornere çeldi.45+2'nci dakikada Tarsus İdman Yurdu atağında Alperen Pak'ın kafa pasıyla topla buluşan Cengiz Ötkün sağdan ortaladı, ön direğe koşu yapan Yılmaz Can Taşkıran'ın kafasında top yandan çıktı.İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.47'nci dakikada hızlı gelişen atakta soldan Ziya Alkurt ortaladı, oluşan karambolde Ferhat Çulcuoğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.60'ıncı dakikada Muhammed Enes Yılmaz 'ın pasında topla buluşan Ali Özgün, kaleci Abdulaziz Demircan'dan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.80'inci dakikada Seçkin Getbay orta sahadan kaptığı topla önündeki boş alanı katetti. Ardından pasını Ali Özgün'e aktardı. Bu futbolcunun sert şutu az farkla auta gitti.Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.