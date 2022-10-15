Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi

15.10.2022 09:40
Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi

Mersin bölgesinden gelen habere göre SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdiEngin ANAK / ALANYA, (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Alanyaspor ? Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için stada gelen iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi

Engin ANAK/ ALANYA, (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Alanyaspor ? Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için stada gelen iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Stadyum dışına taşan kavgada yaralananlar oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında dün akşam Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan mücadele öncesinde ve sonrasında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Birbirlerine giren taraftarlara jandarma müdahale ederken, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlandı. Otobüsten inen taraftarlar ise bölgedeki bazı evlerin camlarını kırdı. Çıkan arbedelerde her iki takım taraftarlarından yaralanan oldu. Jandarma ekipleri stat ve çevresinde maç öncesinde ve sonrasında çıkan kavgaları sonlandırırken Antalyaspor taraftarları kolluk kuvvetlerinin konvoyu eşliğinde ilçeden çıkarıldı. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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