Mersin haberleri! SPOR 35 ülkeden 320 sporcu şampiyona için Mersin'e geliyor - Son Dakika
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Mersin haberleri! SPOR 35 ülkeden 320 sporcu şampiyona için Mersin'e geliyor

11.10.2022 14:25

Mersin habere göre 35 ülkeden 320 sporcu şampiyona için Mersin'e geliyorMustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) - Mersin'de yapılacak Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ve Dünya Erkekler Bocce (Vola) Şampiyonası için 35 ülkeden 320 sporcu kentte gelerek dereceye girmek için 5 gün boyunca mücadele edecek.

35 ülkeden 320 sporcu şampiyona için Mersin'e geliyor

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) - Mersin'de yapılacak Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ve Dünya Erkekler Bocce (Vola) Şampiyonası için 35 ülkeden 320 sporcu kentte gelerek dereceye girmek için 5 gün boyunca mücadele edecek.

1-5 Kasım tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) ve Dünya Erkekler Bocce (Vola) Şampiyonası'nın lansmanı Toroslar Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Lansmana Mersin Valisi Ali Hazma Pehlivan, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve sporcular katıldı. Organizasyona ev sahipliği yapacak olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 35 ülkeden 320 sporcunun katılacağı şampiyonada ilk kez volo ve raffa branşlarının bir arada yapılacağı bir organizasyonu olacağını belirterek, "Güçlü bir ülke, güçlü bir medeniyet olmak sadece tek bir dalda, bir platformda, bir kulvarda olunmaz. Bilimde, sanatta, eğitimde gelişirseniz, sporda, müzikte, diğer branşlarda da gelişirsiniz. Bu bir bütün olarak yükseliştir. Hep şunu söylüyoruz; dünyanın herhangi bir yerinde gençlerimize, çocuklarımıza, insanımıza faydalı olacak ne varsa, bunu aramak, bulmak, getirmek bizim görevimiz. O yüzden bocce de böyle bir spor. Toroslar da şu anda Türkiye'de, hatta dünyada öne çıkan bir bölge" dedi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, bu yıl dünya bocce tarihinin en önemli organizasyonunun Mersin'de Toroslar'da yapılacağını ifade ederek, "Boccenin 3 farklı disiplini var. Bu disiplinlerden volo ve raffa disiplinlerinde, 1940'lı yıllardan bu yana dünya şampiyonları yapılıyor. İlk kez ikisi bir arada yapılacak. Ülkemizde ilk kez Dünya Raffa Şampiyonasını kadınlar ve erkekler yapıyoruz. Bununla birlikte Dünya Erkekler Vola Şampiyonası yapılacak. Dolayısıyla çok önemli iki organizasyonu, sporunun tarihinde, modern tarihinde ilk kez eş zamanlı olarak yapmış olacağız" diye konuştu.

Türkmen, konuşmasının devamında başkanlığını yürüttüğü Dünya Bocce Konfederasyonu'nun 3 Kasım tarihinde yapılacak olan genel kurulunda yeniden başkanlığa aday olacağını sözlerine ekledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi bir çok yönüyle ön planda olmasının yanında spor altyapısı ve sporcu sayısıyla da bir spor şehri olduğunu vurgulayarak, "Tesisleşmesini büyük ölçüde tamamlamış, hemen hemen her branşta ki, ülkemizde biliyorsunuz 60 civarında spor branşının federasyonu var, ilimizde de 56 branşta spor yapma imkanı var. Özellikle de Akdeniz Oyunları sürecinde ilimizde tesisleşmede büyük adımlar atılmış ve büyük ölçüde de tesislerin yapımı tamamlanmış. Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım programlarıyla ilimizde bugün itibariyle 100'e yakın ayrı tesisimiz var. Bu tesisler gerek yerel, gerek ulusal ve gerekse uluslararası etkinlikler yapıldığı ölçüde değer kazanıyor. ve bu anlamda da nüfusu itibariyle de genç olan ilimize spor ve spor aktiviteleri çok da yakışıyor. Şampiyonanın iki ayrı branşta dünyada ilk kez yapılacak olması çok daha önemli. Bunun Mersin'de, Toroslar ilçemizde yapılıyor olmasını önemsiyoruz. Bu durum, bundan sonraki benzer faaliyetlere de ev sahibi yapabileceğimizin bir göstergesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin haberleri! SPOR 35 ülkeden 320 sporcu şampiyona için Mersin'e geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin haberleri! SPOR 35 ülkeden 320 sporcu şampiyona için Mersin'e geliyor - Son Dakika
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