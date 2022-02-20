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Mersin İdman Yurdu Müzesi açıldı - Son Dakika

Mersin İdman Yurdu Müzesi açıldı

20.02.2022 21:09
Mersin İdman Yurdu Müzesi açıldı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Mersin İdman Yurdu Müzesi açıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Mersin İdman Yurdu Müzesi açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Mersin Stadyumu'nda içerisinde kurulan müzenin açılışına AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir de katıldı.

Kurulduğu 16 Ağustos 1925'ten bu yana Türk futboluna önemli kazanımlar sağlayan ve kentte futbol kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Mersin İdman Yurdu'nun tarihi, kurulan müzeyle gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Müzede, Mersin İdman Yurdu'na ait kupa, forma, belge, plaket, şilt, bayrak, flama ve fotoğraflar yer alıyor.

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Hacı Özkan, AK Parti, gençlik, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mersin İdman Yurdu Müzesi açıldı - Son Dakika Spor


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