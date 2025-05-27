Mersin'in Basketbol Başarısı Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'in Basketbol Başarısı Devam Ediyor

Mersin\'in Basketbol Başarısı Devam Ediyor
27.05.2025 15:51
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Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes ile play-off maçlarında başarı hedefliyor.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ilk yılda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, yeni bir zaferin daha peşine düştü. Play-off mücadelelerinde ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes ile eşleşen Carettalar, zorlu maçları galibiyet ile tamamlayarak, yakaladığı başarıların tesadüf olmadığını bir kez daha ispatlamak istiyor.

Süper Lig'e çıktığı ilk sezon play-off'a kalma, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Türkiye Kupası play-off'una kalma, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Avrupa Kupaları'na katılma ve Mersin'i Avrupa'da ilk kez temsil edecek olan erkek basketbol takımı olma gibi birbirinden önemli ve değerli unvanlara sadece 1 sezonda ulaşan MSK, şimdi de play-off müsabakalarında galibiyetler alarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Takımın Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanı ziyaret ederek, teknik ekip ve oyuncuları elde edilen başarılardan dolayı tekrar tebrik eden MSK Başkanı Berkay Üstündağ, Asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler, play-off maçlarından galibiyet ile ayrılan taraf olacaklarına dair inançlarını aktardı. Başkan Berkay Üstündağ burada yaptığı konuşmada, "Yönetimim ve kendi adıma ama aynı zamanda tüm Mersin halkı adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik" dedi.

Sezon içerisinde gösterilen özverili mücadele ile MSK'nın Avrupa Kupaları'na direkt katılımı sağlayan bileti aldığını hatırlatan Asbaşkan Doğukan Uyan ise, "Çok özverili bir staff ve hocamızın öncülüğünde, ortaya koyduğumuz imkanları değerlendiren müthiş bir takım yapısıyla bu şehri resmen ödüllendirdiniz. Hepinize bundan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu büyük bir başarıydı. Burada müthiş bir ortam oluşturdunuz" diye konuştu.

Play-off sürecinin zorlu geçeceğini ancak hiçbir şekilde; 'Nasıl olsa Avrupa biletini aldık, ilk turda elenip hazırlıklarımıza bakarız' mantığı ile hareket etmeyeceklerinin altını çizen Uyan, "Hayır, biz onu istemiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktada play-off'larda bu takımın son tura kadar gidebilmesi için biz yönetim olarak sizin tamamen arkanızda olacağız ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm desteği sizlere vermeye hazırız. Biz yolumuza yeni hedefler koyarak devam etmeyi istiyoruz. Biz burada sıralama için değil, bizden beklenilmeyeni, herkesin; 'Yapamazlar!' dediğini yapmak için buradayız. Bunu Türkiye Kupası'nda yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak takım yarım finale yükselecek. Play-off'ta rakibi Anadolu Efes ile ilk maçını 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'da deplasmanda oynayacak olan MSK, ikinci maçta ise rakibini 01 Haziran Pazar günü saat 18.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mersin'in Basketbol Başarısı Devam Ediyor - Son Dakika

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