Mersin'de uçuş tutkunları paraşüt şenliğinde buluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 16 kentten 120 sporcunun katılımıyla paraşüt şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında, "Zafer ruhuyla uçuyoruz" sloganıyla organize edilen şenlik, Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisindeki 2 bin rakımlı Akpınar Paraşüt Merkezi'nde yapıldı.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, 16 ilden 120 sporcu katıldı.

Serbest uçuş yapan katılımcılar, şenliğin gerçekleştiği alanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yamaç paraşütü sporcularının, gökyüzünde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşattıklarını ifade etti.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı da Zafer Bayramı'nı uçuş yaparak kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe Adana'dan katılan Hıfzı Altıntaş, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için çok uygun bir yer olduğunu kaydetti.

İlk kez uçuş deneyimi yaşayan Dürdane Kaya da gökyüzünde keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşadığını söyledi.