Üye Girişi
Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not - Son Dakika

Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not

02.11.2021 15:30
Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdmanyurdu'nun uzun yıllar formasını giyen sevilen futbolcular, teknik direktörler ve kaptanların katılımıyla organize edilen dostluk maçında bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdmanyurdu'nun uzun yıllar formasını giyen sevilen futbolcular, teknik direktörler ve kaptanların katılımıyla organize edilen dostluk maçında bir araya geldi.

Başkan Gültak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ile Akdeniz Belediyesi arasında suni çim ile kaplanıp tamamen yenilenen Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası'nda düzenlenen 'Veteranlar Dostluk Maçı'nda forma giydi. Başkan Gültak, çekişmeli ve centilmence geçen maçta attığı güzel bir gol ile futbol yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini de gösterdi. Maçın ardından konuşan Başkan Gültak, "Yıllar sonra TÜFAD ile düzenlediğimiz veteranlar maçında sahaya çıktık. Mersin İdmanyurdu'nun efsane isimleri ile aynı sahaya çıkmak gerçekten çok güzel bir duygu. Biraz çekinerek oynadım ama finali iyi yaptık. Güzel bir anı oldu hepimiz için. Bizleri kırmayıp bu özel maça katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Akdeniz'e bugüne dek 40 milyon lira civarında spor yatırımları, tesis ve sahaları kazandırdık. İlçemize yeni spor tesisleri kazandırmak, gençlerimizi ve her yaştan insanımızı spora yönlendirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise, "Bu davet için ve ayrıca gelip bizimle aynı sahada maç yaptığı için Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin'de bu tesislerin çoğalması gerekiyor. Başkanımız da bunun öncülüğünü çok iyi yapıyor. Bunun için de TÜFAD Ailesi olarak başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle, bu güzel sahayı futbola ve Mersin'e kazandırdığı için Mustafa Gültak Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyen TÜFAD Genel Sekreteri Ayhan Gök'de "Umuyorum O'nun sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz burada futboldaki hedeflerine ulaşırlar. Bizler de bugün burada sahaya çıkmaktan çok mutlu olduk. Umarım bu tesisler, kentimizin diğer birçok yerinde de yapılır. Mersinimiz böylesi tesislere layık. Kim bu tesislere katkı veriyorsa, gençler ve futbol adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Mersin İdmanyurdu'nun kaptanlarından Ayhan Öz ise "Güzel bir tesis hazırlanmış. Kendisi de futbolun içinden gelen, sporu seven faal bir insan. Mersin ve Akdeniz'e çok güzel hizmetler de sunuluyor. Bundan daha güzle bir ortam olabilir mi? Kentimizde spora ve sporcuya verdiği bütün destek ve katkıları nedeniyle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mehmet Nacir de "Belediye inanılmaz bir tesis yapmış, bizler de burada maç oynadık. Başkanımız spora ve sporcuya inanılmaz derecede sahip çıkıyor. Her şey için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not
Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not
Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not

Mersin İdmanyurdu, Hisarcık, Akdeniz, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu 16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor 16:19 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:13 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı

Son Dakika Haberleri
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu
16:21 Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
16:07 En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
16:05 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
16:02 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi         
16:28
Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti         
16:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var         
16:08
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu         
15:46
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor         
15:02
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın         
11:19
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama! 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama!         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 16:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'in spor adamlarından Akdeniz'in spor tesislerine tam not - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement