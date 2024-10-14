Mersin Off-Road ve Kamp Festivali 2. Kez Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Mersin Off-Road ve Kamp Festivali 2. Kez Düzenlendi

Mersin Off-Road ve Kamp Festivali 2. Kez Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kayrakeşlik Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen 2. Mersin Off-Road ve Kamp Festivali, Toroslar eteklerinde gerçekleştirilerek spor tutkunlarına keyifli anlar yaşattı.

14.10.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 'Mersin Off-Road ve Kamp Festivali'nin 2'incisi düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kayrakeşlik Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen Off-Road yarışı Toroslar'ın eteklerinde gerçekleştirildi.

Sporu ve sporcuyu desteklemek için çeşitli etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kentte spor kültürünün de yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kayrakeşlik Mahalle Muhtarlığı işbirliğiyle Mersin Off-Road ve Kamp Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi. Toros Dağları'nın eteklerinde gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar, zorlu ve keyifli bir parkurda mücadele etti.

Sınıf 1'de Enes Kaya birinci, Osman Efe Severoğlu ikinci, Ahmet Ayhan ise üçüncü oldu. Sınıf 2'de Ümit Kaya birinci, Ogün Güney ikinci, Doğay Doksöz üçüncü oldu. Sınıf 3'te Mehmet Fatih Oçak birinci, İsmail Özden ikinci, Denizcan Güney üçüncü oldu. Sınıf 4'te Mehmet Demirel birinci, Çağdaş Bağdatlı ikinci, Hüseyin Aka üçüncü oldu. SSV 5'te ise Selman Yüksel birinci, Celal Boyraz ikinci, Selçuk Karayiğit üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Tülin Açıkgöz birinci, Çağıl Açıkgöz ikinci, Birsen Özdemir üçüncü oldu. Enduro kategorisinde Mehmet Dekiş birinci, Halis Yiğit ikinci, Furkan Fesli üçüncü oldu. Pick-up kategorisinde de Serkan Çetin birinci, Umut Kağan Kaya ikinci, Onurcan Kaya üçüncü oldu.

Katılımcılar organizasyondan memnun

Sınıf 4'te birinci olan Off-Road sporcusu Mehmet Demirel, güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek, "Etap çok zordu, ancak sorunsuz bitti. İlk bakıldığında zengin sporu gibi gözüküyor, ama bu gönül işi. Maddiyat lazım, ama organizatör kulüpler destek verdikçe bu sporlar yapılıyor. Kulüpler, belediyeler ile valilikler, bu sporu yapanlara destek verdikçe daha da büyüyecek ve sevilecek" dedi.

Kadınlar kategorisinde birinci olan Tülin Açıkgöz de alışık oldukları bir pistte mücadele etkilerini söyledi. Yarışmanın eğlenceli geçtiğini ifade eden Açıkgöz, "Bütün kadınların bu piste girmeleri, bu heyecanı yaşamaları lazım" diye konuştu.

Yarışmada kayınvalidesine geçilerek ikinci olan Çağıl Açıkgöz ise "Yabancı olduğum bir ortam değil. Babam, abim ve eşim de bu sporun içerisinde. Gayet güzel, keyifli bir ortamdı" dedi.

Yarışmada üçüncü olan Birsen Özdemir de eşinin kendine co-pilotluk yaptığını ifade etti. Özdemir, "Benim için ilk olan bir tecrübeydi. Bundan sonra bütün yarışlarda varım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Off-Road ve Kamp Festivali 2. Kez Düzenlendi - Son Dakika

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