Mersin spor haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Yenişehir'e sürpriz gece ziyareti - Son Dakika
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Mersin spor haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Yenişehir'e sürpriz gece ziyareti

03.10.2022 12:23
Mersin spor haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Yenişehir'e sürpriz gece ziyareti

Mersin spor haberi | Bursa'nın Yenişehir ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçede bulunan spor kompleksini ziyaret etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçede bulunan spor kompleksini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, AK Parti Bursa il Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet Yenişehir'e geldi. Gelen heyeti ilçe Kaymakamı Rahmi Köse,ve Belediye Başkanı Davut Aydın karşıladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu İlçemizin yeni yaşam alanı Matay Spor Kompleksi'nde ağırladık. Sağlıklı yaşamın bir numaralı anahtarının spor olduğu bilinciyle çocuklarımızın, gençlerimizin spor yaparak gelişmelerini sağlamak adına Matay Spor Kompleksimizi gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bakanımıza ziyaretlerinden ve ilçemizdeki spor tesislerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim " diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa il Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet Yenişehir'de bulunan bir kokoreçcide yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin spor haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Yenişehir'e sürpriz gece ziyareti - Son Dakika

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