Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Avrupa Hedefli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Avrupa Hedefli

Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Avrupa Hedefli
04.06.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSK, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, başarılı performansıyla dikkat çekti. Sezonu 6. sırada tamamlayan ekip, yeni hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi.

Genç, dinamik ve hırslı kadrosuyla mücadele eden MSK, sahada sergilediği yüksek tempolu oyunuyla büyük takımların korkulu rüyası haline geldi. Koçun stratejik dokunuşları ve oyuncuların sarsılmaz takım ruhu, sezon boyunca MSK'yı ligin en heyecan verici ekiplerinden biri yaptı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren MSK, sadece ligde kalmakla yetinmedi, üst sıraları zorlayarak 'biz de buradayız' dedi. Şimdi ise gözler Avrupa'da. Yönetim ve teknik heyet şimdiden gelecek sezonun planlamasına başlarken gözünü Avrupa kupalarına dikti. Mersin'i basketbolda Avrupa arenasına taşımayı hedefleyen kulüp, taraftarının da desteğiyle bu yolculukta emin adımlarla ilerliyor. Güçlü vizyonu ve inancıyla MSK, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

"Bizim için hayal gibi bir sezon geçti"

MSK Başantrenörü Can Sevim, sezon değerlendirmesi yaparak güzel bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Sevim, "Bizim için hayal gibi bir sezon geçti. Beklenenin de üstünde bir başarı elde ederek sezonu tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan çok zorlu bir sezondu. Çünkü çok kaliteli ve bizden bütçesi bizden daha fazla olan ekiplere karşı onlardan daha iyi bir sonuç alarak ligin 6.'sı olmayı başardık. Bu yılki asıl hedefimiz olan Avrupa kupalarına katılma şansını da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma olarak elde etmiş olduk. Beklentimizin üstünde bir sezondu" dedi.

"Avrupa kupalarında her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz"

Play-off mücadelesini tamamladıklarını ve bunun bir son olmadığını kaydeden Sevim, "Bu başlangıç olmalı. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürebilmek. Avrupa kupalarında her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz. Amacımız; bu ligin dinamiklerine uygun bir şekilde, Avrupa Kupaları'nı da kaldırabilecek bir kadro kurmak ve ilerleyen yıllarda da daha büyük başarılara imza atarak, bu yolda başarımızı büyüterek devam edebilmek" ifadelerini kullandı.

Başarılarının azımsanmayacak bir başarı olduğunu da vurgulayan Sevim, "Birçok takım bunu yıllarca başaramadı. Biz lige çıktığımız ilk senemizde Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Ligin 6.'sı olarak play-off'larda yer aldık. Bunların hepsi bizim için bir tecrübeydi. Bu tecrübeleri cebimize koyarak, bundan sonrasında bu istikrarı Türkiye liginde sağlayıp Avrupa kupaları ile beraber bunu yönetmeyi ve yürütebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezonlardaki ilk hedefimiz bu olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Basketbol, Türkiye, mersin, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Avrupa Hedefli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:10:38. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Avrupa Hedefli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.