Mersin Spor Kulübü\'nden Özel Bireylere Unutulmaz Basketbol Buluşması

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü'nün (MSK) oyuncuları, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı üyeleri ile buluştu. Oyuncularla tanışıp antrenmanlarını yakından izleme fırsatı bulan özel bireyler, sahaya çıkıp oyuncularla basketbol oynadı.

Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için hazırladığı farklı etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmaya ve özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Parkı üyeleri, hem spora olan tutkularını pekiştirme hem de takımlarına olan sevgilerini doğrudan yaşama fırsatı buldu. MSK Erkek Basketbol Takımı'nı ziyaret eden özel bireyler, unutulmaz bir gün geçirdi. MSK'lı basketbolcularla tanışan özel bireyler, hayranı oldukları takımın antrenmanını yakından izleme fırsatı buldu, onlarla sahada basketbol oynadı.

Demir: "Keyif dolu anlar yaşadık"

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki çocukları Mersin Spor Kulübü'nün basketbol takımı oyuncularıyla bir araya getirdiklerini belirterek, "Basketbolcuları karşılarında görmek, oyuncularla birlikte atışlar yapmak, onları çok mutlu etti. Onlar mutlu olunca, bizler de mutlu oluyoruz. Keyif dolu anlar yaşadık" dedi.

Kuş: "Bize güzel bir motivasyon oldu"

MSK'lı basketbolcu Canberk Kuş da "Bugün özel kardeşlerimiz antrenmanımıza geldi. Bize güzel bir motivasyon oldu. Takımımızda kimyamız ve arkadaşlığımız çok iyi olduğu için, istemediğimiz sonuçlar alsak da her şey gayet iyi gidiyor" diye konuştu.

MSK'nın maçlarına annesiyle birlikte sürekli geldiğini ifade eden özel bireylerden Derya Bağcı ise, "Hep basketbol maçlarını izliyorum. Bugün oyuncuları gördüm. Basket attım. Mutlu oldum" dedi. - MERSİN