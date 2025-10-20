Mersin Spor Kulübü, Tofaş\'ı Yenerek Evinde İlk Galibiyetini Aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nın Tofaş Spor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ederek destek verdi.

Hafta içinde Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde tarihinin ilk Avrupa galibiyetini alan MSK, bu moralle çıktığı lig mücadelesinde güçlü rakibi Tofaş'ı 84-80 mağlup ederek evinde ilk galibiyetini aldı. Başa baş geçen karşılaşmada son bölümde hücumda ve savunmada etkili olan Carettalar, Mersinli taraftarların desteğiyle maçı kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan MSK oyuncuları, taraftarlarıyla birlikte galibiyeti kutladı. Bu sonuçla Mersin temsilcisi, ligdeki iddiasını sürdürürken moral depoladı.

MSK Başantrenörü Can Sevim, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Tofaş maçı da hedef maçlarımızdan biriydi. Onları yendiğimiz için mutluyuz" dedi.

Takımının deplasman sürecinde yorgun düştüğünü belirten Sevim, "11 gün Mersin'den uzakta kaldık. Çok yolculuk yaptık ve yıprandık. Bugün bunun sahaya yansımasını da gördük. Takımımıza yakışmayan hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Sevim, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftaki maça kadar hem dinlenip hem de iyi antrenman yapma şansımız olacak. Daha yolun başındayız, umarım çok daha iyi yerlere varacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, maç öncesinde Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu girişine kurulan MSK Store'u ziyaret ederek alışveriş yaptı. Maçı büyük bir coşkuyla izleyen Seçer çifti, taraftarlarla birlikte takıma destek verdi. - MERSİN