SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edis
MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs 27, Pineiro, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak 3, Cruz 16, Kairys 6, Canberk Kuş 4
TOFAŞ: Reed 23, Özgür Cengiz 6, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunoviç, Tolga Geçim 15, Berk Demir, Gauzin 1, Pasecniks 4, Bankston 7
1'İNCİ PERİYOT: 24-23
DEVRE: 45-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-70
Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Spor, sahasında Tofaş'ı 101-95 yendi. Bu sonuçla Mersin Spor, Şanlıurfa'da düzenlenecek olan dörtlü finale kaldı.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Tofaş'ı Geçerek Finale Yükseldi - Son Dakika
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