Mersin Spor Uzatmada Kazandı

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2
ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler
1'NCİ PERİYOT: 27-19
DEVRE: 50-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-73
NORMAL SÜRE: 82-82
1'İNCİ UZATMA: 95-95
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Mersin Spor, Aliağa Petkimspor'u ağırladı. 2 uzatmaya giden karşılaşmayı Mersin Spor, 104-103 kazandı.
