Mersin Spor Uzatmada Kazandı

15.02.2026 20:29
Mersin Spor, Aliağa Petkimspor'u 2 uzatma sonunda 104-103 yenerek galip geldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

MERSİN SPOR: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler

1'NCİ PERİYOT: 27-19

DEVRE: 50-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-73

NORMAL SÜRE: 82-82

1'İNCİ UZATMA: 95-95

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Mersin Spor, Aliağa Petkimspor'u ağırladı. 2 uzatmaya giden karşılaşmayı Mersin Spor, 104-103 kazandı.

Kaynak: DHA

