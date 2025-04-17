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Mersin Spor Yalovaspor Maçına Hazır

Mersin Spor Yalovaspor Maçına Hazır

Mersin Spor, Yalovaspor maçı için sıkı antrenmanlar yapıyor. Başantrenör Sevim, zorlu bir maç olacağını belirtti.

17.04.2025 15:59
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Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Semt 77 Yalovaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

İdmanda basketbolcular, şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, Yalovaspor maçının kolay olmayacağını bildirdi.

Maçı kazanmak istediklerini aktaran Sevim, şu ifadeleri kullandı:

"Yalovaspor'un ligde kalmak için artık her maç galibiyet çıkartması gereken bir döneme girildi. O yüzden onlar da mutlaka ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacak. Karşımızda her top için mücadele edecek takım olacağını düşünüyorum. O yüzden bizim de aynı şekilde cevap veriyor olmamız lazım. Play-off'a kalmamız açısından çok değerli bir maç. Çünkü 6'ncılık şansımız hala devam ediyor. Bu şansımızı sonuna kadar zorlamamız gerekiyor. Aksi durum olursa ve play-in'e girmek zorunda kalacaksak, 7. sıradan girerek saha avantajını elimize almak zorundayız. Yalovaspor maçına bu bilinçle hazırlanıyoruz."

Takım kaptanı Pako Cruz da Yalovaspor'un küçümsenmeyecek ekip olduğunu belirtti.

Maça hazır olmaları gerektiğini kaydeden Pako, "Onlar ligde kalmak için biz ise başka hedef için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla çok sert maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Spor ile Semt 77 Yalovaspor 20 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin Spor Yalovaspor Maçına Hazır - Son Dakika

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