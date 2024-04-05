Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Eray Gülay oldu

TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.