Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Gülnar-Mersin etabı sona erdi.
Gülnar Hükümet Konağı'ndan startı verilen ikinci etapta sporcular, 153,3 kilometre mesafe katetti.
Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu.
Etap sonunda genel klasmanda Alman sporcu Roman Duckert birinci, Hollandalı Sven Burger ikinci, yine Almanya'dan Oliver Mattheis üçüncü sırada yer aldı.
30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Tarsus-Mersin etabı geçilecek.
Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.
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TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın başarısını kutlayarak hediyeler taktim etti. Aslan ise Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
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