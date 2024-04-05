Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi - Son Dakika
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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi. İkinci etapta sporcular, 153,3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu. Alman sporcu Roman Duckert genel klasmanda birinci oldu. Tarsus-Mersin etabı ise yarın gerçekleştirilecek.

05.04.2024 19:20
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Gülnar-Mersin etabı sona erdi.

Gülnar Hükümet Konağı'ndan startı verilen ikinci etapta sporcular, 153,3 kilometre mesafe katetti.

Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu.

Etap sonunda genel klasmanda Alman sporcu Roman Duckert birinci, Hollandalı Sven Burger ikinci, yine Almanya'dan Oliver Mattheis üçüncü sırada yer aldı.

30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Tarsus-Mersin etabı geçilecek.

Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi - Son Dakika

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