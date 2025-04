Mersin, Yalovaspor\'u Ağırlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, sahasında Yalovaspor 'u konuk etmeye hazırlanıyor. Son haftalarda aldığı şok yenilgiler ile taraftarlarını üzen Carettalar, play-off yolunda büyük önem arz eden karşılaşmayı kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda Başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular şut ve taktik idmanlarla maça hazırlanıyor. Yalovaspor'un ligde kalmak için her maçı galibiyet ile tamamlamak zorunda olduğu bir döneme girdiğine dikkat çeken Başantrenör Can Sevim, kendilerinin de play-off yolunda ilerlediklerini ve galibiyetten başka planları olmadığını söyledi.

Mersinli basketbolseverlerin desteği ile sahadan, kazanan taraf olarak ayrılmak istediklerini belirten Sevim, "Yalovaspor maçı tabi ki kolay bir maç olmayacak. Yalovaspor'un ligde kalmak için artık her maç galibiyet çıkartması gereken bir döneme girildi. O yüzden onlar da mutlaka ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklardır. Ben, karşımızda her top için mücadele edecek bir takım olacağını düşünüyorum. O yüzden bizim de aynı şekilde cevap veriyor olmamız lazım" dedi.

Sezon başında belirledikleri play-off hedefinin hala geçerli olduğunu ve bu maçın da bu hedef doğrultusunda önem arz ettiğini söyleyen Sevim, "Evimizde oynayacağız. Bizim play-off'a kalmamız açısından çok değerli bir maç. Bu maçı kazanmak ve yolumuza öyle devam etmek zorundayız. Çünkü 6'ncılık şansımız hala devam ediyor. Devam ettiği sürece bu şansımızı sonuna kadar zorlamamız gerekiyor. Ama bir şekilde aksi bir durum olursa ve play-in'e girmek zorunda kalacaksak, 7'nci sıradan girerek saha avantajını elimize almak zorundayız. Yalovaspor maçına bu bilinçle hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Takım Kaptanı Pako Cruz da Yalovaspor'un küçümsenmeyecek bir ekip olduğunun altını çizerek "Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Onlar ligde kalmak için biz ise başka bir hedef için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla çok sert maç olacağını düşünüyorum. Geçen hafta Büyükçekmece maçını da kazandılar. Dolayısıyla bu maç için hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

20 Nisan günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.