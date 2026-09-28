Mersinli Esilay Odabaşı, Türkiye Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Mersinli Esilay Odabaşı, Türkiye Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı

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Mersinli Esilay Odabaşı, Türkiye Şampiyonası\'nda altın ve bronz madalya kazandı
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Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı, İstanbul'daki Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonası'nda Büyükler Serbest Kategoride altın, Hız Kategorisinde bronz madalya kazandı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, sporcu ve antrenör Mehmet Akay'ı tebrik etti.

İstanbul'da düzenlenen Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonasında Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

27-28 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, Büyükler Serbest Kategoride gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Odabaşı, Büyükler Hız Kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı bir altın ve bir bronz madalyayla tamamlayan Odabaşı, Mersin'e iki madalyayla döndü.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de elde ettiği başarı dolayısıyla Esilay Odabaşı ile sporcunun yetişmesinde emeği bulunan kurum antrenörü Mehmet Akay'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Mehmet AkayİstanbulTürkiyeGençlikMersinSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersinli Esilay Odabaşı, Türkiye Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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