Milli kick boksçu genç, 2 madalya kazandığı yılı altınla tamamlamak istiyor - Son Dakika
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Milli kick boksçu genç, 2 madalya kazandığı yılı altınla tamamlamak istiyor

25.08.2022 11:12
Milli kick boksçu genç, 2 madalya kazandığı yılı altınla tamamlamak istiyor

Mersinli genç milli kick boksçu Hatip Emlek, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda bronz, İslami Dayanışma Oyunları'nda da gümüş madalya kazandığı yılı Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak tamamlamayı hedefliyor.

Mersinli genç milli kick boksçu Hatip Emlek, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda bronz, İslami Dayanışma Oyunları'nda da gümüş madalya kazandığı yılı Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak tamamlamayı hedefliyor.

Yaklaşık 6 yıl önce başladığı ve ailevi nedenlerden dolayı bir süre ara verdiği kick boks kariyerine yeniden dönen 22 yaşındaki Hatip, 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda kazandığı bronz madalya sayesinde milli takıma seçildi.

Konya'da 9-18 Ağustos'ta 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla organize edilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da 57 kilogramda ringe çıkan Hatip, finalde elenerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki milli sporcu, önce bronz sonrasında da gümüş madalya kazandığı yılı altınla noktalamak için Antalya'da 11-20 Kasım'da gerçekleştirilecek, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Organizasyon için heyecanlıyım"

Hatip Emlek, AA muhabirine, 2022'nin kendisi için başarılı geçtiğini, dünya kupasında kazandığı bronz madalyanın ardından milli takıma seçilmenin "çifte sevinç" yaşattığını söyledi.

Kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda giydiğini ifade eden Hatip, şöyle konuştu:

"Milli takımda olmak güzel bir duyguydu. Hedefte birinci olmak, gönlümüzde İstiklal Marşı'nı okutmak vardı ama nasip olmadı. İkinci oldum, gümüş madalya kazandım. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İslami Dayanışma Oyunları'nda finali kaybettiğim rakibimi inşallah orada eleyeceğim. Organizasyon için heyecanlıyım. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce İslami Dayanışma Oyunları'nda yarışmak benim için tecrübe oldu. Oraya gideceğiz ve şampiyon olacağız inşallah. Altını alıp geleceğiz."

Antrenör Kandemir: "Hatip'in yolu açık"

Antrenör Nasır Kandemir de sporcusunun başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Hatip çok güzel maçlar yaptı. İlk defa milli takım forması giymesine rağmen çok başarılı sonuçlar elde etti. İslami Dayanışma Oyunları'nda Avrupa şampiyonlarını ve dünya dereceleri olan sporcuları yendi." dedi.

Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Antalya'daki şampiyonaya İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçını kaybettiğimiz Azerbaycanlı sporcu da gelecek. Orada onu da eleyerek inşallah Avrupa şampiyonu olacağız, bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'nı okutacağız. Hatip'in yolu açık. Gelecekte olimpiyatlarda başarıyı da düşünüyoruz. Hatip'te öyle bir ışık var. Planlı ve programlı olarak daha iyi çalıştıracağız, ona kuvvet, sürat, teknik ve taktik yükleyeceğiz. O zaman Hatip bambaşka bir sporcu olacak çünkü kapasitesi var."

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Kaynak: AA

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