Mersinspor 100-65 kazandı, Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. hafta 5 maçla başladı

Mersinspor 100-65 kazandı, Türkiye Basketbol Ligi'nde 9. hafta 5 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 5 maçla başladı. Mersinspor TED Ankara Kolejliler'i 100-65 yendi; Cedi Osman Basketbol 76-73, OGM Ormanspor 92-90, Yalova Haremspor 77-73 kazandı, MKE Ankaragücü ise Gaziantep Basketbol'a 62-71 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Cedi Osman Basketbol-Keçiören Belediyesi Bağlum: 76-73
OGM Ormanspor-Darüşşafaka: 92-90
Mersinspor- TED Ankara Kolejliler: 100-65
Yalova Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 77-73
MKE Ankaragücü- Gaziantep Basketbol: 62-71
Kaynak: AA
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