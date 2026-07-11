Mert Çelik: Hedefimiz Süper Lig - Son Dakika
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Mert Çelik: Hedefimiz Süper Lig

11.07.2026 11:16
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Sivasspor'un stoperi Mert Çelik, takımın hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un stoperi Mert Çelik, 2026-2027 sezonunda tek hedeflerinin Sivasspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Sivasspor'da 26 yaşındaki stoper Mert Çelik, AA muhabirine, yeni sezon çalışmalarına başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Mert, günde çift idman yaptıklarını ve çalışmaların çok neşeli geçtiğini dile getirerek, "Hocalarımız ile güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlarımız gerçekten çok çalışıyor. Antrenmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz bu takımı bu sezon tekrardan hak ettiği yere taşımak." dedi.

Sivasspor'un zor günlerden geçtiğini ancak bu durumun futbolcuları çok etkilemediğini aktaran Mert, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Başkanımız kim olursa olsun bizler Sivasspor'un futbolcusuyuz. Sivasspor'a layık olmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı çok fazla sıkıntı yaşamadık. Biz işimizi yapıyoruz, antrenmanlarımıza çıkıyoruz, kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Bizim aklımızdaki tek düşünce bu." diye konuştu.

Mert, Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi Sivasspor'un tek hedefi Süper Lig'dir. Bunu geçen sene başaramadık ama inanıyorum ki takım arkadaşlarımla çalışıp Sivasspor'u hak ettiği yere hak ettiği lige bu sene çıkaracağız. Sivasspor formasını giydiğim için gerçekten çok mutluyum. Büyük bir camiada olduğumun da farkındayım. İnşallah bu formaya layık olup, Süper Lig'de de bu formayı giyeceğim."

Taraftara destek çağrısı

Sezon öncesi taraftara da seslenen Mert, her futbolcu gibi kendisinin de daha kalabalık tribünlerde oynamak istediğini söyledi.

Mert Çelik, taraftarın takıma her zaman güç verdiğini belirterek, kombine satışlarının önemli olduğunu vurguladı.

Bu sezon taraftar desteğine fazlasıyla ihtiyaç duyduklarını dile getiren Mert, "Onlar bizim yanımızda oldukları sürece güçlüyüz. Son gelişmeleri hepimiz gördük, Sivaslı iş insanları kulübe yardım ediyor. Onlardan tek isteğim bizden desteklerini çekmesinler. Sivasspor'u hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Çelik: Hedefimiz Süper Lig - Son Dakika

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