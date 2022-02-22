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Mert Çetin ilk golünü attı - Son Dakika

Mert Çetin ilk golünü attı

22.02.2022 08:07
Mert Çetin ilk golünü attı

Kayserispor futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Kayserispor futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Kayserispor'un savunma futbolcularından Mert Çetin, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Mert Çetin, Giresunspor ile oynanan maçın 45. dakikasında kafayla gol attı. Bu gol ile takımının maçtaki ilk golünü atan Mert, kendisinin de sezondaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kayserispor'a devre arasında Verona takımında kiralı olarak dahil edilen Mert Çetin bu sezon 4 maçta görev yaptı. - KAYSERİ

Mert Çetin ilk golünü attı
Mert Çetin ilk golünü attı

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Mert Çetin ilk golünü attı Mert Çetin ilk golünü attı Mario Gavranovic 8. golünü attı Mario Gavranovic 8. golünü attı Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Giresunspor, Kayserispor, Mert Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mert Çetin ilk golünü attı - Son Dakika Spor


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