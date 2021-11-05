Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenerek D Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'i unutmadı.
Olimpiakos'un sahibi Marinakis, İstanbul'daki 3-0 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası, İstanbul'u Yunan şehri ilan etmişti. Marinakis, "Şehrimiz İstanbul'da kazanmak çok önemliydi. Kendi şehrimizde kazandık. Tarihi anlara tanıklık ettik. Bunu, tüm Yunan halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Mert Hakan, "Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, gurur duydum. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi Olympiakos'u orada yenerek başkanlarına bir cevap vereceğiz. Biz her şeyin bilincindeyiz" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj - Son Dakika Spor