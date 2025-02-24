Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi sahada gezdi. Yandaş, sarı kırmızılı tribünlerin önüne giderek bir süre ultrAslan tribününün önünde bekledi. Bu sırada taraftarların tepkisi üzerine stadyumdan 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çalındı.

24.02.2025 19:17  Güncelleme: 19:24
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi ellleri cebinde sahada gezdi.

"HAV HAV HAV" ŞARKISI ÇALDI

Sarı-kırmızılı tribünlerin önüne gitti. Bir süre ultrAslan tribününün önünde bekleyen Mert Hakan'a taraftar tepki gösterirken, stadyumdan "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çalındı.

Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta \'\'Onlar arkadan havlarlar\'\' şarkısı çaldı

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Alp Eren:
    birde büyük takımız derler ahlaksızlar 59 53 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    cuk diye oturmuş 74 35 Yanıtla
  • Emre null:
    ne acı bir durum yarın bi gün çocuklarına anlatacağı bir mazisi yada övüneceği bir futbolculuğu olmayacak. ben fenere köpek oldum diyecek.yazık tasmasız dolaşıyor garibim 72 29 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Adamlığın yerlerde gezdiği an... 51 25 Yanıtla
  • Apple User:
    çok karaktersiz birisin mert Hakan 44 15 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Kendi oyuncularınızada aynı tepkiyi gösterin kendinize yapılmasını istemediğinizi bir şeyi başkasına yapmaya hakkınız yok. 27 22 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cok sevimsiz birisi bu tip.. gs fb bjk vs degil tam provakator .. hic dusunmuyor nelere sebep olabilecegini.. dusunuyor aslinda da iste o ladar acinacak biriki goze aliyor bir cok olacak seyi.. zavalli. 22 10 Yanıtla
  • BLTGSBLT:
    Tam yakışmış sokak itine 19 9 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    bu mert hakan kimyong gibi karıştırıcı brey 15 12 Yanıtla
  • Casper:
    Ayıp Ev Sahibi Fenerbahçe Kyckk Belli 13 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı - Son Dakika
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