Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, aylar sonra takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
