Mert Hakan Yandaş: Galatasaray derbisiyle tiyatroya son verdik - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş: Galatasaray derbisiyle tiyatroya son verdik

Mert Hakan Yandaş: Galatasaray derbisiyle tiyatroya son verdik

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray'ı yenerek 'tiyatroya son verdiklerini' belirtti. Mert Hakan, derbiye camianın onuru, gururu ve şerefi için çıktıklarını ifade etti. Yabancı oyuncuların takımı sahiplenmesini vurgulayan Mert Hakan, taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu da söyledi.

24.05.2024 13:35
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Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray'ı yenerek "tiyatroya son verdiklerini" belirtti.

FB TV'ye açıklamada bulunan Mert Hakan, derbiye camianın onuru, gururu ve şerefi için çıktıklarını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11'e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı. Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. 10 kişi oynarken de kalemize gelememeye devam ettiler. İnanılmaz bir ruh, inanılmaz oyun zekası, taktik disipline bağlı 10 kişi vardı, o dakikadan sonra. İnanılmaz bir mücadele vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik diyebilirim. Şimdi son hafta gidip tiyatroya onlar devam edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncuların takımı çok fazla sahiplendiğini aktaran Mert Hakan, "Her şeyin farkında olmaları ve camiayı Türk oyuncular kadar sahiplenmeleri çok önemli. Bu sene bunu inanılmaz başardık. Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu gurubu olduk. Bizim için kimin oynadığının kimin oynamadığının bir önemi yok. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik." ifadelerini kullandı.

"Evimizde oynuyormuş gibiydik"

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Taraftarların, iç saha maçlarından daha etkili olduğunu aktaran Mert Hakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız inanılmaz bir ortam ve atmosfer oluşturdu. Sanki evimizde oynuyormuş gibiydik. Hatta evimizde oynadığımız maçlardan daha iyiydi diyebilirim. Onlara çok teşekkür ederim. Camiamız her şeyin farkında. Oyuncu grubunun ne kadar karakterli ve dik durduğunun farkında. O aslında bunun kutlaması ve sevinciydi. Bozduğumuz ittifakların sevinciydi. O yüzden onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri inanılmaz karşıladılar. Sağ olsunlar, iyi ki varlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş: Galatasaray derbisiyle tiyatroya son verdik - Son Dakika

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