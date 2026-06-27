Mert Hakan Yandaş'ın İtirazı İnceleniyor

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş için yapılan itirazda incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verildi" denildi. - İSTANBUL