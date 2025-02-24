Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına yer vermesi dikkat çekti.

24.02.2025 11:53  Güncelleme: 12:00
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Süper Lig'de gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki dev bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Süper Lig devi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, dev derbi öncesi Instatgram hesabından Galatasaray'a göndermeli paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına gönderme yapıldı.

Mert Hakan Yandaş\'tan Galatasaray\'a bomba gönderme

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • VURKAÇOĞLU:
    Lütfen buna bir tasma ayarlayın Galatasaray yönetimi maç sonu sahada birşey yaparsa boynuna takın çıkartın 54 26 Yanıtla
  • DESTAN:
    hooooooşt tasmalı köpek barınaktan kaçmış yine 39 22 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    o.e 27 24 Yanıtla
  • İbrahim Tokgöz:
    biz Galatasaray lılar olarak İT İLE KÖPEK İLE İLGİLENMORUZ,, AKŞAM SOKAR ÇIKARIZ, SİZ ZEVK ALMAYA BAKIN 24 16 Yanıtla
  • Alp Eren:
    Melo necati sizin itiniz değilmiydi 17 15 Yanıtla
  • Yildiray:
    Bu varya kaşınıyor resmen 15 14 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Osimhenin dalgayı görse soyunma odasına kitler kendini geçmiş acun abisine Ali abisine sirinlik yapmaya çalışıyor. Faydasız. Sen önce sporcu olduğun farkına var karakter sahibi ol biraz. Fener camiasına senin gibi oyuncular yakısmiyor. 15 12 Yanıtla
  • Doğa R.:
    oeoeoeoe 15 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY BU ZAVALLI YI ALMADIYA BU KULUBE MÜDAVİMİ NIN KUYRUK ACISI BÜYÜK 16 10 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bir insan, bir adam olun be, senin oynayacağın futbolun taaaaa içine. 14 11 Yanıtla
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