Mert Hakan Yandaş\'tan Galatasaray\'a bomba gönderme

Kadir Küçük:

Osimhenin dalgayı görse soyunma odasına kitler kendini geçmiş acun abisine Ali abisine sirinlik yapmaya çalışıyor. Faydasız. Sen önce sporcu olduğun farkına var karakter sahibi ol biraz. Fener camiasına senin gibi oyuncular yakısmiyor.