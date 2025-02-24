Süper Lig'de gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki dev bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Süper Lig devi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, dev derbi öncesi Instatgram hesabından Galatasaray'a göndermeli paylaşımda bulundu. Yandaş'ın paylaşımında karaborsa bilet ve illegal bahis reklamına gönderme yapıldı.
Son Dakika › Spor › Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika
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