Mert Müldür'den Dünya Kupası Hedefi

Milli futbolcu Mert Müldür, FIFA Dünya Kupası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Mert Müldür, "Bugün çok iyi bir maç oldu. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik, 4-0. Kolay bir rakip değildi. Çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı, en önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. En iyi şekilde Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak. Yeni saç stilimi beğenmişsinizdir umarım" şeklinde konuştu.

Maçta iki bek pozisyonunda da oynamasının hatırlatılması üzerine Müldür, "Maç içinde bu tarz değişiklikler oluyor. Sağ bek başladım, sol bek bitirdim. Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım" diye konuştu.

Dünya Kupası'ndaki hedefler için konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "İlk maçımız en önemli maçımız. İlk maçımızı almak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL