Mert Müldür: Dünya Kupası'na Hazırlanıyoruz
Mert Müldür: Dünya Kupası'na Hazırlanıyoruz

02.06.2026 00:19
Milli futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası hazırlıklarını değerlendirerek heyecanını paylaştı.

MİLLİ futbolcu Mert Müldür, "En iyi şekilde Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli futbolcular Mert Müldür ve Oğuz Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyleyen Mert Müldür, "Bugün çok iyi bir maç oldu. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik, 4-0. Kolay bir rakip değildi. Çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı, en önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. En iyi şekilde Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak" ifadelerini kullandı.

'HOCAM NEREDE OYNATMAK ISTERSE ORADA OYNARIM'

Karşılaşmaya sağ bekte başlayıp daha sonra sol beke geçmesi ile ilgili düşünceleri sorulan Müldür, "Maç içinde bu tarz değişiklikler oluyor. Sağ bek başladım, sol bek bitirdim. Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım" diye konuştu.

'İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK'

Dünya Kupası'ndaki ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Müldür, "İlk maçımız en önemli maçımız. İlk maçımızı almak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek" dedi.

OĞUZ AYDIN: İNŞALLAH TARİH YAZACAĞIZ

Dünya Kupası'na tarih yazmaya gideceklerini söyleyen Oğuz Aydın, "Çok iyi oyun sergiledik. Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası'nda göreceğiz. İnşallah tarih yazacağız. Tarih yazmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
